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Turnaround-Frust

Nike-Aktie unter Druck: Schwache Zahlen, müder Turnaround - bleibt die Erholung aus?

07.04.26 13:24 Uhr
NYSE-Aktie Nike mit Kursschwäche: Enttäuschende Zahlen und Turnaround-Fatigue belasten | finanzen.net

Die Nike-Aktie steht weiter unter Druck und hat seit Jahresbeginn deutlich an Wert verloren. Auch der erhoffte Turnaround kommt langsamer voran als gedacht.

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• Aktie seit Jahresbeginn rund 30 Prozent im Minus
• Schwache Geschäftszahlen und Probleme in China belasten die Entwicklung
• Analysten sehen dennoch deutliches Kurspotenzial

Nike-Aktie rutscht weiter ab

Die Nike-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Seit Jahresbeginn haben Anleger ein Minus von rund 30 Prozent in ihren Depots stehen - und die Zeichen auf eine Trendwende stehen derzeit schlecht: Im vorbörslichen Handel an der NYSE verliert das Papier zeitweise 0,25 Prozent auf 43,92 US-Dollar.

Damit bleibt das Chartbild angeschlagen. Trotz einzelner Stabilisierungstendenzen fehlt bislang ein klarer Impuls, der eine nachhaltige Erholung einleiten könnte. Der Sportartikelhersteller kämpft weiterhin mit operativen Herausforderungen und einer schleppenden Transformation.

Schwache Zahlen belasten den Konzern

Wie aus einem Bericht von "The Motley Fool" hervorgeht, bleibt die Geschäftsentwicklung hinter den Erwartungen zurück. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 11,3 Milliarden US-Dollar und stagnierte damit im Jahresvergleich. Gleichzeitig sank die Bruttomarge.

Vor allem das internationale Geschäft bereitet Probleme. In China gingen die Erlöse deutlich zurück, auch in anderen Regionen zeigte sich Schwäche. Besonders auffällig ist der Einbruch bei Converse, wo die Umsätze massiv nachgaben.

Hinzu kommt, dass der Konzern weiterhin unter externen Faktoren wie Zöllen leidet. Die Margen stehen unter Druck, während die Erholung länger dauert als ursprünglich geplant.

CEO spricht offen über Erschöpfung im Unternehmen

Auch intern ist die Situation angespannt. Laut einem Bericht von Fortune wandte sich CEO Elliott Hill nach den enttäuschenden Zahlen direkt an die Belegschaft.

Er räumte offen ein, dass viele Mitarbeiter die dauerhafte Fokussierung auf den Turnaround als belastend empfinden. Gleichzeitig versuchte er, die Perspektive zu verändern und wieder stärker auf Wachstum und Motivation zu setzen.

Die Aussagen zeigen, wie langwierig und komplex der Umbauprozess bei Nike aktuell ist. Der Konzern befindet sich weiterhin in einer Übergangsphase, in der alte Strategien korrigiert und neue Ansätze etabliert werden müssen.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz der operativen Schwäche sehen Analysten weiterhin Chancen. Laut TipRanks überwiegen die positiven Einschätzungen: Von 24 Analysten empfehlen 15 die Aktie zum Kauf, während 9 zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen gibt es aktuell keine.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 62,58 US-Dollar. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 44,08 US-Dollar ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von rund 42 Prozent.

Für Anleger bleibt die Lage dennoch anspruchsvoll. Der Markt wartet weiterhin auf klare Signale, dass der Turnaround tatsächlich greift und Nike wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückkehrt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

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