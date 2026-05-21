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Turnaround läuft

PUMA-Aktie auf Hoch seit März 2025 vor Fußball-WM - auch adidas und Nike im Blick

22.05.26 12:51 Uhr
Fußball-Weltmeisterschaft als Treiber: PUMA-Aktie auf Hoch seit März 2025 - Konkurrenten adidas und NYSE-Wert Nike im Fokus | finanzen.net

Die Fußball-WM in Nordamerika rückt näher und vor allem die Aktien von PUMA sorgen bei den Anlegern für Vorfreude.

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Sie erklommen mit plus 5,17 Prozent auf 28,69 Euro das höchste Niveau seit März 2025 und führen den MDAX am Freitag an. Damit schlossen sie eine Kurslücke, die sie damals mit einer enttäuschenden Prognose aufgerissen hatte. 2026 liegen sie nun mit 28 Prozent im Plus.

Konkurrenz hinkt hinterher

Die Aktien der anderen Ausrüster von WM-Teams, adidas und Nike, liegen im laufenden Jahr dagegen noch deutlich unter Wasser. Bei adidas sind es 9 Prozent, bei Nike sogar 30 Prozent.

Vor dem Wochenende zeigen sich die Konkurrenten uneins: adidas verzeichnet via XETRA zeitweise ein Plus von 2,57 Prozent auf 153,85 Euro, während Nike an der NYSE im vorbörslichen Handel ein Minus von 0,20 Prozent auf 44,30 US-Dollar hinnehmen muss.

Darum läuft der Turnaround bei der PUMA-Aktie so gut

Als Katalysator der Erholungsrally von PUMA sehen Börsianer vor allem den erfolgreichen Turnaround. Die plangemäß laufende, umfangreiche Restrukturierung lobte jüngst auch Nick Anderson von Berenberg - einer der weniger Experten, der mit einem Kursziel von 40 Euro auch aktuell noch Kurspotenzial signalisiert. Das Management habe einen klaren Plan, den guten Namen wiederherstellen, und der neue Großaktionär Anta beschleunige den Wandel nicht nur, sondern bringe auch wertvollen Input.

Der chinesische Konzern Anta Sports Products hatte Ende Januar mitgeteilt, dass man einen 29-prozentigen Anteil an PUMA von der französischen Milliardärsfamilie Pinault übernimmt. Hinter Anta stecken Marken wie Fila, Jack Wolfskin und Salomon.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com, Robert Ascroft/ PUMA

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