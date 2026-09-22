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Turnkey-Vertrag

Siemens-Aktie höher: Großauftrag für Bahnnetz in Vietnam

Siemens-Aktie höher: Großauftrag für Bahnnetz in Vietnam

Siemens Mobility und die Vingroup-Tochter Vinspeed kommen bei der Entwicklung eines Hochgeschwindigkeitsbahnnetz in Vietnam voran.

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Wie Siemens Mobility mitteilte, unterzeichneten beide Seiten einen Turnkey-Vertrag für die Hochgeschwindigkeitsstrecken Hanoi-Quang Ninh und Ben Thanh-Can Gio. Mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro baue der Vertrag auf der strategischen Kooperations- und Technologietransfervereinbarung vom Dezember vergangenen Jahres auf, so Siemens. Damit werde die strategische Partnerschaft zwischen Vinspeed und Siemens Mobility nun in konkrete Projekte und deren Umsetzung überführt.

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Im Rahmen des Vertrags wird Vinspeed den weiteren Angaben zufolge die Projektentwicklung, den Gleisbau sowie die Bauarbeiten verantworten und Siemens Mobility zehn Velaro-Novo-Züge für zwei Bahnstrecken liefern. Darüber hinaus umfasse der Leistungsumfang Kommunikations- und Elektrifizierungssysteme.

Die Siemens-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,49 Prozent auf 274,85 Euro.

DJG/brb/apo

DOW JONES

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com, Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

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21.09.26 Siemens Kaufen DZ BANK
16.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
14.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
03.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
24.08.26 Siemens Buy UBS AG

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