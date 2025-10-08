DAX24.547 +0,7%Est505.632 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,93 -0,8%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.505 +1,2%Euro1,1636 -0,2%Öl66,42 +1,1%Gold4.038 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T BMW 519000 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Diginex A40PU6
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Steyr Motors: Spannung baut sich auf Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen? Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

Tusk gegen Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem

08.10.25 13:02 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Drei Jahre nach dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines hat sich Regierungschef Donald Tusk gegen die Auslieferung eines in Polen inhaftierten Verdächtigen ausgesprochen. "Es liegt sicherlich nicht im Interesse Polens und im Interesse eines Gefühls von Anstand und Gerechtigkeit, diesen Bürger anzuklagen oder an einen anderen Staat auszuliefern", sagte Tusk am Dienstag bei einem Besuch in Litauen.

Wer­bung

Auf dem Portal X schrieb Polens Regierungschef später: "Das Problem mit Nord Stream 2 ist nicht, dass sie gesprengt wurde. Das Problem ist, dass sie gebaut wurde."

Polen war von Anfang an gegen den Bau der Pipeline. Warschau warnte seit Jahren, dass Russland damit die Abhängigkeit Europas von seinen Gaslieferungen erhöhen und die bisherigen Transitländer unter Druck setzen könnte.

Verdächtiger sitzt in Polen in U-Haft

Der von Deutschland mit europäischem Haftbefehl gesuchte Ukrainer Wolodymyr Z. war in der vergangenen Woche in Pruszkow bei Warschau festgenommen worden. Ein Gericht in Polen hat eine 40-tägige U-Haft angeordnet. In dieser Zeit wollen sich die polnischen Behörden mit den Akten aus Deutschland vertraut machen. Ein Gericht wird danach über die Auslieferung entscheiden.

Wer­bung

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe handelt es sich bei dem 46-Jährigen um einen ausgebildeten Taucher, der mutmaßlich Mitglied der Gruppe war, die nahe der Insel Bornholm Sprengsätze an den Nord-Stream-Gaspipelines platzierte. Der Ukrainer soll an den erforderlichen Tauchgängen beteiligt gewesen sein. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor.

Der Anschlag im Herbst 2022 hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. Mehrere Sprengungen beschädigten die beiden Pipelines so sehr, dass kein Gas mehr durchgeleitet werden konnte. Die Explosionen wurden in der Nähe von Bornholm registriert. Wenig später entdeckte man vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen. Durch Nord Stream 1 floss zuvor russisches Erdgas nach Deutschland. Nord Stream 2 war infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine noch nicht in Betrieb./dhe/DP/men