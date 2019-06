Tusk schließt Manfred Weber im EU-Postenpoker weiterhin nicht aus

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Postenpoker um die Führung der Europäischen Union schließt EU-Ratschef Donald Tusk den CSU-Politiker Manfred Weber weiterhin nicht als neuen Chef der EU-Kommission aus. "Heute ist es zu früh, um sich auf Namen und Posten festzulegen", sagte Tusk in der Nacht zum Freitag nach dem ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel. "Wir brauchen mehr Zeit, um das gesamte Feld zu diskutieren." Deshalb wolle man sich am 30. Juni zum Sondergipfel erneut treffen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs hatten zuvor keine Lösung für die Besetzung der EU-Spitzenposten gefunden. Dabei geht es nicht nur um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, sondern zudem um vier weitere Topjobs. CSU-Vize Weber erhebt Anspruch auf die Juncker-Nachfolge, da seine Europäische Volkspartei (EVP) bei der Europawahl erneut stärkste Kraft geworden ist. Als Kandidaten ihrer Parteien haben sich auch der Sozialdemokrat Frans Timmermans und die Liberale Margrethe Vestager beworben.

Tusk sagte nun, für keinen der Kandidaten habe es unter den Staats- und Regierungschefs eine Mehrheit gegeben. Man stimme darüber ein, dass ein Paket geschnürt werden müsse, das die Vielfalt der EU widerspiegele. Das bedeutet, dass die verschiedenen Parteifamilien ebenso berücksichtigt werden sollen wie die geografische Herkunft und das Geschlecht. Bis zum Sondergipfel werde er weitere Gespräche unter anderem mit dem Europaparlament führen, sagte Tusk./wim/DP/zb