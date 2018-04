TV - Baskische Untergrundorganisation ETA löst sich endgültig auf

Vermögen professionell aufbauen? Mit Portfolio-ETFs ist das ein Kinderspiel. Im Online-Seminar am Donnerstag zeigt ComStage-Geschäftsführer Thomas Meyer zu Drewer, wie er ein Portfolio unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten steuert - das sollten Sie nicht verpassen!

DAX etwas leichter -- US-Börsen eröffnen mit kleinen Abgaben -- US-Behörde nimmt Tesla wegen Unfallbilanz unter die Lupe -- Amazon: Meilenstein bei Prime-Abos -- Alcoa, Nestlé, Merck im Fokus

Pharmakonzern Takeda will Rivalen Shire kaufen. GoPro bietet "TradeUp" an. CEWE-Aktie zieht an: Berenberg hält Papiere für unterbewertet. Procter & Gamble erhöht nach Gewinnwachstum Jahresprognose leicht. Neue Bilanzregel lässt Kernkapital der Deutschen Bank leicht sinken. Vivendi erwägt Börsengang von Universal Music.