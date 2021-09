TV - Chinas Präsident sprach mit Merkel über europäisch-chinesische Beziehungen

Peking (Reuters) - Der chinesische Präsident Xi Jinping hat dem staatlichen Fernsehen zufolge mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Telefonat die Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union erörtert.

Xi habe Merkel dazu aufgerufen, sich in der EU für eine angemessene China-Politik einzusetzen, berichtete der Sender CCTV am Freitag. Der Präsident habe zudem die Hoffnung geäußert, dass das Investitionsabkommen beider Seiten bald ratifiziert werde. Chinesische Sanktionen gegen fünf EU-Parlamentarier gelten als das Hindernis für eine Billigung des Abkommens durch das Europäische Parlament. Xi habe ferner zum Ausdruck gebracht, dass China sich gemeinsam mit Deutschland und der internationalen Gemeinschaft um Frieden und Stabilität in Afghanistan bemühen wolle.