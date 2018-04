TV-Einschaltquoten: Senta Berger dominiert den Fernsehabend

BERLIN (dpa-AFX) - Schauspielerin Senta Berger und ihr vorletzter Fall in der ZDF-Reihe "Unter Verdacht" dominierten am Samstagabend um 20.15 Uhr das deutsche Fernsehprogramm. Ihr ZDF-Krimi "Verschlusssache", in dem es um einen im Koma liegenden Bundeswehrsoldaten geht, interessierte 5,13 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil entsprach 17,9 Prozent.

Im Ersten kamen der "Brennpunkt" zum Thema "Raketen auf Syrien" um 20.15 Uhr auf 4,33 Millionen Zuschauer (16,3 Prozent) und die Show "Verstehen Sie Spaß?" mit Guido Cantz auf 4,26 Millionen (16,2 Prozent). Die "Tagesschau" um 20 Uhr hatten allein im Ersten zuvor 6,3 Million Menschen (25 Prozent) eingeschaltet.

Für die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" interessierten sich 3,08 Millionen Zuschauer (11,3 Prozent), für die Sat.1-Actionkomödie "Pirates of the Caribbean" 1,90 Millionen (7,3 Prozent) und für das ProSieben-Drama "Southpaw" 0,99 Millionen (3,6 Prozent).

Auf die Kabel-eins-Serie "Hawaii Five-0" entfielen 0,90 Millionen Zuschauer (3,2 Prozent), auf die ZDFneo-Komödie "Der Tod steht ihr gut" 0,58 Millionen (2,0 Prozent) und auf die RTL-II-Filmparodie "Austin Powers" 0,51 Millionen (1,8 Prozent)./cr/DP/he