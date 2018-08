Tesla-Aktie auf Höhenflug: Musk denkt wohl über Delisting nach

Tesla 313,45 EUR 4,01% Charts

Wie Tesla -Chef Elon Musk über Twitter bekanntgab, erwägt er den E-Auto-Pionier von der Börse zu nehmen.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. - Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

Sobald ein Aktienkurs von 420 US-Dollar je Papier erreicht sei, könnte Musk diese Möglichkeit nutzen. Über die Hintergründe ist bisher nicht viel bekannt. Allerdings steht Tesla, und damit auch Musk, sehr im öffentlichen Interesse und vieles wird kritisch beäugt. So machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Tesla liquide Mittel benötige, obwohl Musk nicht müde wird, das zu dementieren. Mit einem Börsenabgang könnte er so den Druck auf den Konzern von dieser Seite verringern, da er nicht mehr gezwungen wäre, Zahlen offen zu legen.

An der NASDAQ löste diese Nachricht eine kurzfristige Rally aus: Die Tesla-Aktie sprang zwischenzeitlich um fast 9 Prozent auf 371,15 US-Dollar an. Inzwischen gehen jedoch Zweifel an der Richtigkeit des Tweets um. Die Anteilsscheine fallen auf ein Plus von rund 6,5 Prozent zurück. Schon im Vorfeld lag die Aktien rund fünf Prozent im Plus. Zunächst sorgte eine Meldung der "Financial Times" für Furore, wonach der saudi-arabische Staatsfonds bis zu 5 Prozent an dem Elektroautobauer halte.

