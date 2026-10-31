Twilio A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Twilio A hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 1,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Twilio A 0,230 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 1,56 Milliarden USD gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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Twilio A Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.19
|Twilio A Buy
|Needham & Company, LLC
|01.05.19
|Twilio A Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|13.02.19
|Twilio A Buy
|Canaccord Adams
|13.02.19
|Twilio A Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|07.11.18
|Twilio A Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.