Twin Vee PowerCats gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Twin Vee PowerCats hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Twin Vee PowerCats hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -45,510 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,24 Prozent zurück. Hier wurden 2,8 Millionen USD gegenüber 3,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Twin Vee PowerCats
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Twin Vee PowerCats
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen