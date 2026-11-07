Twin Vee PowerCats gewährte Anlegern Blick in die Bücher

07.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,24 Prozent zurück. Hier wurden 2,8 Millionen USD gegenüber 3,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Twin Vee PowerCats hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -45,510 USD je Aktie gewesen.

Twin Vee PowerCats hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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