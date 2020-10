Twitter verschärft Regeln vor US-Präsidentenwahl

WASHINGTON (dpa-AFX) - Twitter trifft zusätzliche Vorkehrungen, um einen Missbrauch des Dienstes rund um die US-Präsidentenwahl am 3. November zu vermeiden. So sollen alle Tweets, in denen eine der Seiten vorzeitig ihren Wahlsieg erklärt, mit Warnhinweisen versehen werden, wie der Kurznachrichtendienst am Freitag mitteilte. Beiträge, in denen zur Einmischung in den Wahlverlauf oder Gewalt aufgerufen wird, sollen gelöscht werden.

Wenn Tweets von politischen Figuren sowie Personen, denen mehr als 100 000 Nutzer folgen, irreführende Informationen enthalten, sollen sie mit Warnhinweisen versehen werden. Um zu den Inhalten zu gelangen, werde man erst den Hinweis wegklicken müssen. Außerdem sollen solche Tweets nicht direkt retweetet werden können. Vom 20. Oktober an und mindestens bis zum Ende der Wahlwoche sollen zudem weltweit direkte Retweets erschwert werden. Nutzer sollen dann zunächst aufgefordert werden, einen Tweet als Zitat zu teilen. Bei dieser Funktion können sie einen eigenen Kommentar hinzufügen.

Auch Facebook bereitet sich auf die Wahl vor und kündigte unter anderem an, gegen die vorzeitige Verkündung eines Sieges vorzugehen./so/DP/he