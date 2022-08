TX Group-Aktie: TX Group im ersten Halbjahr mit weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn

Interessieren Sie sich für neue Renditechancen? Unternehmen, die jetzt schon zukunftsorientiert aufgestellt sind, bieten Anlegern spannende Möglichkeiten. Mit globalen Aktienfonds können Sie bis zu 32 Prozent Rendite erzielen - und mit gutem Gewissen der Inflation trotzen. Wie das funktioniert und was es zu beachten gilt, erfahren Sie im Online-Seminar morgen ab 18 Uhr .

Heute im Fokus

Asiens Börsen uneinheitlich -- ADLER mit Verlust im Halbjahr

Syngenta legt bei Umsatz und Betriebsgewinn zu. BASF kündigt 'Fackeltätigkeit' im Werksteil Nord an. Deutsche Post arbeitet mit Web.de und GMX beim digitalen Briefversand zusammen. Bulgarien in Verhandlungen mit GAZPROM über Wiederbelebung von Gasvertrag. Vodafone führt 'Slicing'-Technologie auch in 4G-Netzen ein.