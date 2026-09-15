DAX 25.441 -0,5%ESt50 6.260 -1,0%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 10,00 -3,9%Nas 26.186 -0,6%Bitcoin 67.259 -0,8%Euro 1,1528 -0,2%Öl 107,4 +1,6%Gold 4.287 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

TX Group erhöht Beteiligung an SMG auf 34,9 Prozent

Werte in diesem Artikel
Aktien
TX Group
177.00 EUR 3.00 EUR 1.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

TX Group / Schlagwort(e): Ankauf
TX Group erhöht Beteiligung an SMG auf 34,9 Prozent

15.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Die TX Group AG baut ihre Beteiligung an der SMG Swiss Marketplace Group Holding  AG von 31,4 auf 34,9 Prozent aus. Damit bekräftigt sie ihr langfristiges Vertrauen in die SMG.

Die TX Group AG hat im Rahmen des von der Schweizerische Mobiliar Holding AG durchgeführten Accelerated Bookbuildings 3’426’731 Namenaktien der SMG Swiss Marketplace Group AG erworben. Damit erhöht sich ihre Beteiligung von 31,4 auf 34,9 Prozent. Der Kaufpreis betrug CHF 28.50 je Aktie bzw. insgesamt rund CHF 98 Millionen. Die daraus resultierende Beteiligung liegt unter der in den Statuten von SMG verankerten Opting-up-Schwelle von 35 Prozent und löst daher kein Pflichtangebot aus.

 

Daniel Mönch, Chief Portfolio & Operations Officer der TX Group AG zum Erwerb des Aktienpakets: «Der Kauf dieser Aktien spiegelt unser Vertrauen in die strategische Positionierung von SMG, die Qualität ihrer Marktplattformen sowie ihr langfristiges Wachstumspotenzial wider. Wir glauben, dass SMG gut aufgestellt ist, um ihren Aktionären nachhaltigen Wert zu bieten und in den kommenden Jahren erfolgreich zu den Ergebnissen der TX Group AG beizutragen.»

Werbung

Kontakt
Urs Fehr, Verantwortlicher Kommunikation & Investor Relations, TX Group
+41 76 361 56 95, urs.fehr@tx.group

Über die TX Group
Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, die einer breiten Nutzerschaft Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bieten. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Medien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.£
www.tx.group


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TX Group
Werdstrasse 21
8021 Zürich
Schweiz
Internet: www.tx.group
ISIN: CH0011178255
Valorennummer: 1117825
Börsen: SIX Swiss Exchange
LEI Code: 506700302V28Y6O14985
EQS News ID: 2399150

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Werbung

2399150  15.09.2026 CET/CEST

Aktuelle TX Group Aktie News

Werbung

TX Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TX Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.12.12 Tamedia hold Vontobel Research
29.11.12 Tamedia hold Vontobel Research
28.11.12 Tamedia hold Vontobel Research
12.09.12 Tamedia hold Vontobel Research
12.09.12 Tamedia buy Sarasin Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.