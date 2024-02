TX-Tochter Goldbach verlängert Partnerschaft mit CH Media

Heute im Fokus

Microsoft gibt auch in Spanien Milliarden für KI aus. Google will Betriebsgeheimnisse in Kartellverfahren schützen lassen. HHLA meldet Gewinneinbruch in 2023. Scope stuft LANXESS ab. HSBC kann nach Putin-Dekret nun ihr Russland-Geschäft veräußern. Lufthansa-Bodenpersonal beginnt mit Warnstreik.