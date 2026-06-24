Airbus-Aktie mit Verlusten: Konzern prüft mit Kawasaki Heavy Industries japanische Eurodrone-Variante
Airbus will gemeinsam mit Kawasaki Heavy Industries Möglichkeiten zur Entwicklung einer japanischen Variante der Eurodrone zur U-Boot-Abwehr prüfen.
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Die beiden Unternehmen schlossen eine entsprechende Absichtserklärung. Die U950 Eurodrone ist derzeit Europas größte militärische Drohne und das erste sogenannte "Large Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System" (PRAS), also ein großes ferngesteuertes Flugsystem mit großer Reichweite. Sie eignet sich ideal für Länder wie Japan, die große Seegebiete überwachen müssen, wie Airbus mitteilte. Japan hat seit 2023 Beobachterstatus im Eurodrone-Programm.
Im nächsten Schritt werde Airbus Gespräche mit Kawasaki Heavy Industries aufnehmen, um Optionen für die Konzeption, Entwicklung und Vermarktung einer künftigen japanischen maritimen Version der Eurodrone zu erarbeiten.
Im XETRA-Handel vor dem Wochenende ermäßigt sich die Airbus-Aktie stellenweise um 1,12 Prozent auf 192,98 Euro.
DJG/sha/hab
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Bildquellen: Selfiy / Shutterstock.com, Airbus