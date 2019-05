U.S. Physical Therapy zahlt seit acht Jahren eine Dividende

Der amerikanische Klinikbetreiber U.S. Physical Therapy Inc. (ISIN: US90337L1089, NYSE: USPH) zahlt eine Quartalsdividende von 27 Cents je Aktie an seine Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 14. Juni 2019 (Record date: 17. Mai 2019).

Auf das Jahr gerechnet kommen 1,08 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 115,96 US-Dollar (Stand: 2. Mai 2019) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 0,93 Prozent. Seit der ersten Dividendenzahlung im Jahr 2011 erhöhte das Unternehmen die Ausschüttung jährlich.

Der Konzern betreibt über 500 Kliniken in 42 US-Bundesstaaten. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte U.S. Physical Therapy einen Umsatz von 116,23 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 108,34 Mio. US-Dollar), wie am Donnerstag berichtet wurde. Der Gewinn betrug 12,38 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 10,05 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 13,30 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. Mai 2019).

