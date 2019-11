U.S. Silica Holdings kündigt vierteljährliche Dividende an

Der amerikanische Industriekonzern U.S. Silica Holdings Inc. (ISIN: US90346E1038, NYSE: SLCA) zahlt eine konstante vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,0625 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Die Ausschüttung erfolgt am 3. Januar 2020 (Record date: 13. Dezember 2019).

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern insgesamt 0,25 US-Dollar Dividende aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 5,16 US-Dollar (Stand: 12. November 2019) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,84 Prozent.

U.S. Silica ist ein amerikanisches Industrieunternehmen mit Firmensitz in Frederick, im US-Bundesstaat Maryland. Der Konzern ist Hersteller von Kieselerde, die speziell in der Öl- und Gasindustrie verwendet wird. Der Umsatz lag im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 bei 361,81 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 423,17 Mio. US-Dollar), wie am 29. Oktober 2019 berichtet wurde.

Seit Anfang des Jahres liegt die Aktie an der Wall Street mit 49,41 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 379,6 Mio. US-Dollar (Stand: 12. November 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de