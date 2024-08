uartaMORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Softwareunternehmen schlug im zweiten Quartal die Markterwartungen. Lumen Technologies explodierten um gut 90 Prozent. Das Telekommunikationsunternehmen hatte über ein Neugeschäft im Umfang von Milliarden Dollar berichtet, getrieben durch KI-Anwendungen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,98 +5,3 3,93 -44,0

5 Jahre 3,73 +8,0 3,65 -27,4

7 Jahre 3,78 +8,9 3,69 -19,3

10 Jahre 3,89 +9,3 3,79 0,7

30 Jahre 4,18 +10,4 4,08 21,1

Am Rentenmarkt wurde zuletzt in die Höhe geschossene Zinssenkungsfantasie ausgepreist, ebenso Spekulationen über eine Notfallzinssenkung - die Renditen stiegen also wieder. "Die Märkte sind zu weit gegangen", sagte Marktexperte Tony Welch von SignatureFD. Seiner Meinung nach deuten die Gewinne der US-Unternehmen nicht auf eine bevorstehende Rezession hin.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0909 -0,2% 1,0929 1,0931 -1,2%

EUR/JPY 161,08 +1,9% 158,00 158,22 +3,5%

EUR/CHF 0,9367 +0,6% 0,9312 0,9316 +1,0%

EUR/GBP 0,8587 -0,3% 0,8609 0,8603 -1,0%

USD/JPY 147,63 +2,1% 144,58 144,74 +4,8%

GBP/USD 1,2706 +0,1% 1,2692 1,2707 -0,1%

USD/CNH 7,1877 +0,4% 7,1600 7,1538 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 57.033,20 +0,9% 56.504,25 56.155,15 +31,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich leicht, nachdem er zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit fast sieben Monaten gefallen war. Der Euro kostete zuletzt 1,0930 Dollar. Am Vortag war er zwischenzeitlich kurz auf über 1,10 gestiegen und mit gut 1,0950 aus dem Tag gegangen. Der Yen gibt am Mittwoch erneut deutlich nach. Der Dollar steigt auf 147,63 Yen, nach 144 Yen am späten Dienstag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,68 73,2 +0,7% +0,48 +3,3%

Brent/ICE 76,86 76,48 +0,5% +0,38 +2,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise zogen nach drei Tagen mit Verlusten minimal an. Teilnehmer verwiesen auf Berichte über einen Förderstopp auf dem größten libyschen Ölfeld aufgrund von Protesten und auf die angespannte Lage im Nahen Osten als potenzielle Faktoren für die Preisstabilisierung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.394,30 2.390,07 +0,2% +4,23 +16,1%

Silber (Spot) 27,22 27,08 +0,5% +0,14 +14,5%

Platin (Spot) 924,12 915,10 +1,0% +9,02 -6,8%

Kupfer-Future 4,01 4,03 -0,3% -0,01 +1,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Weiter abwärts um 0,9 Prozent ging es mit dem Goldpreis - trotz der unsicheren geopolitischen Lage und des jüngsten starken Rückgangs der Anleihezinsen. Möglicherweise verkauften Anleger das Edelmetall, um Verluste bei anderen Vermögenswerten auszugleichen, lautete ein Erklärungsversuch.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Exporte stiegen im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,0 Prozent nach einem Anstieg von 8,6 Prozent im Juni. Dies lag unter dem von Ökonomen in einer Umfrage von Dow Jones Newswires erwarteten Wachstum von 9,4 Prozent. Die Einfuhren übertrafen jedoch die Markterwartungen und stiegen im Juli um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während sie im Juni um 2,3 Prozent gesunken waren. Die befragten Ökonomen hatten mit einem Anstieg der Einfuhren um 3,3 Prozent im Jahresvergleich gerechnet. Der Handelsüberschuss belief sich im Juli auf 84,65 Milliarden Dollar, ein Rückgang gegenüber 99,05 Milliarden Dollar im Juni und weniger als die von den Ökonomen erwarteten 98,4 Milliarden Dollar.

NOTENBANK ÖSTERREICH

Die österreichische Regierungskoalition hat sich auf den Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) als neuen Gouverneur der Nationalbank geeinigt. Kocher wird im September 2025 Gouverneur Robert Holzmann im Amt nachfolgen, wie der ORF berichtete.

COMMERZBANK

hat im zweiten Quartal wegen geringerer Zinserträge und weiterer Rückstellungen für ihr Geschäft in Polen weniger verdient. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Commerzbank. Die Commerzbank will zudem weitere 600 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben und hat eine Rückkauftranche in diesem Volumen bei der EZB und der Finanzagentur beantragt. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Erträge 2.668 +1% 2.600 -1% 2.629

Zinsüberschuss 2.078 -2% 2.075 -3% 2.130

Provisionsüberschuss 879 +5% 878 +4% 841

Risikovorsorge 199 -4% 161 -23% 208

Verwaltungsaufwand 1.524 +3% 1.528 +3% 1.481

Operatives Ergebnis 870 -2% 857 -3% 888

Eigenkapitalrendite (RoTE) 7,3 -- 8,1 -- 7,9

Ergebnis vor Steuern 869 -2% 855 -3% 885

Ergebnis nach Steuern/Dritten 538 -5% 539 -5% 565

CONTINENTAL

hat im zweiten Quartal bei leicht geringeren Umsätzen dank einer besseren Profitabilität sowohl im Reifen-Geschäft und ContiTech als auch bei Automotive einen Gewinnsprung erzielt. Angesichts vor allem schwächerer Märkte in Europa senkt Continental den Umsatzausblick für dieses Jahr: Conti rechnet nun mit einem Umsatz von rund 40,0 Milliarden bis 42,5 Milliarden Euro. Bisher wurden rund 41,0 Milliarden bis 44,0 (Vorjahr: 41,4) Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die bereinigte EBIT-Marge erwartet Conti aber weiter zwischen rund 6,0 bis 7,0 (6,1) Prozent. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2024 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 10.003 -4% 10.274 -1,5% 10.426

EBIT bereinigt 704 +41% 671 +34% 501

EBIT-Marge bereinigt 7,0 -- 6,5 -- 4,8

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 305 +46% 394 +89% 209

Ergebnis je Aktie unverwaessert* 1,52 +46% 1,97 +89% 1,04

Free Cashflow bereinigt 147 -- 5,0 -- -14

* Quelle: Visible Alpha, sonst Webseiten des Unternehmens

SIEMENS ENERGY

hat im dritten Geschäftsquartal 2023/24 trotz der restrukturierungsbedingten Verluste im Geschäft mit Windkraftanlagen wie erwartet einen kleinen operativen Gewinn geschrieben. Die Prognose wurde bestätigt, beim Free Cashflow rechnet der Energietechnikkonzern allerdings mit deutlich mehr als bisher. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23/24 ggVj 3Q23/24 ggVj 3Q22/23

Auftragseingang Konzern 10.362 -30% 9.929 -33% 14.886

- Gas Services 5.269 +142% 4.011 +84% 2.176

- Grid Technologies 3.532 -18% 3.785 -12% 4.294

- Transformation of Industry 1.128 -13% 1.326 +2% 1.298

- Siemens Gamesa 665 -91% 994 -86% 7.359

Umsatz Konzern 8.797 +17% 8.713 +16% 7.506

- Gas Services 2.739 +1% 2.688 -1% 2.719

- Grid Technologies 2.299 +26% 2.421 +33% 1.823

- Transformation of Industry 1.316 +23% 1.227 +15% 1.070

- Siemens Gamesa 2.569 +25% 2.520 +23% 2.054

Ergebnis bereinigt Konzern 49 -- 33 -- -2.048

- Gas Services 186 -37% 265 -10% 295

- Grid Technologies 237 +49% 246 +55% 159

- Transformation of Industry 103 +47% 80 +14% 70

- Siemens Gamesa -449 -- -493 -- -2.550

Ergebnis-Marge bereinigt 0,6 -- 0,4 -- -27,3

Ergebnis nach Steuern -102 -- -- -- -2.931

Ergebnis nSt/Dritten -142 -- -144 -- -2.955

Ergebnis je Aktie -0,16 -- -0,17 -- -3,42

EVOTEC

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 07, 2024 01:39 ET (05:39 GMT)