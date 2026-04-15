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UBA-Präsident für Tempolimit und weniger Steuern auf Gemüse

16.04.26 05:44 Uhr

DESSAU-ROSSLAU (dpa-AFX) - Der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, mahnt zur Beachtung von Klima und Umwelt bei weiteren möglichen Entlastungsmaßnahmen angesichts hoher Energiepreise. "Kommende Maßnahmen zur Entlastung sollten soziale Wirksamkeit sowie Klima- und Umweltschutz miteinander verbinden", sagte Messner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Konkret bieten sich die Absenkung der Stromsteuer, ein Tempolimit sowie eine reduzierte Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel an - Maßnahmen, die private Haushalte zielgerichtet entlasten, ohne fossile Energieträger zu subventionieren", führte Messner aus.

Der Gedanke dahinter: Strom wird für Technologien wie Elektroautos oder Wärmepumpen benötigt, die eine klimafreundlichere Alternative bieten. Bei der Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel werden weniger Treibhausgase erzeugt als in der Tierhaltung.

Der Krieg im Iran zeige einmal mehr, wie verwundbar Wirtschaft und Alltag durch die Abhängigkeit von Öl und Gas seien. Messner betonte: "Wer hingegen auf erneuerbare Energien setzt, senkt nicht nur die Abhängigkeit von externen Akteuren, sondern reduziert auch wirtschaftliche Risiken und soziale Belastungen."/hrz/DP/zb