Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 4,6 Prozent auf 28,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 28,60 EUR. Mit einem Wert von 28,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.040 Uber-Aktien.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 23,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,23 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 48,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.11.2022 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 USD gegenüber -1,28 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 8.343,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 4.845,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.02.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 07.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -5,080 USD je Uber-Aktie.

