Uber Aktie News: Uber steigt am Donnerstagmittag

Die Aktie von Uber zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 61,05 EUR zu.

Um 11:50 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 61,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 61,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,50 EUR. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.995 Stück gehandelt.

Am 30.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,72 Prozent hinzugewinnen. Am 28.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 56,27 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.11.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,61 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.292,00 USD im Vergleich zu 8.343,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte Uber die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,384 USD fest.

