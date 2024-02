Uber Aktie News: Uber am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 65,30 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der AMEX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 65,30 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 64,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 35.000 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 67,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 29,23 USD erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,24 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,61 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.292,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.343,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,384 USD je Uber-Aktie.

