Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Das Papier von Uber gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:01 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 31,26 EUR abwärts. Die Uber-Aktie sank bis auf 31,18 EUR. Bei 31,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 901 Uber-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2023 auf bis zu 35,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.06.2022 (19,18 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,92 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Uber ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,44 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 8.607,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.778,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Uber am 03.05.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Verlust von -0,116 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

