Uber Aktie News: Uber tendiert am Freitagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uber. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 79,44 USD.

Das Papier von Uber konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 2,3 Prozent auf 79,44 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 79,66 USD. Bei 78,04 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.005 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 81,82 USD. Gewinne von 3,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2023 (29,23 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 171,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 07.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.607,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.936,00 USD ausgewiesen.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,24 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Uber-Aktie profitiert: Uber will Aktien im Milliardenwert zurückkaufen

Konkurrenz für NYSE-Titel Uber: Grab und GoTo offenbar doch an Fusion interessiert - Uber-Aktie verliert