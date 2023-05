Uber Aktie News: Uber gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Uber 27,06 EUR

Im London-Handel gewannen die Uber-Papiere um 17:25 Uhr 3,6 Prozent. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,63 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 93.123 Uber-Aktien umgesetzt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 08.02.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,96 Prozent auf 8.607,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.778,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2023 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,101 USD je Uber-Aktie.

