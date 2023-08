Uber Aktie News: Uber am Nachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 47,54 USD.

Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,9 Prozent auf 47,54 USD ab. Die Uber-Aktie sank bis auf 46,34 USD. Bei 48,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.530.695 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 49,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Am 02.08.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 USD.

Am 02.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.823,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.854,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,007 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu

ARK Invest-Chefin Cathie Wood findet NASDAQ-Wert NVIDIA als KI-Aktie zu "offensichtlich" - Wo sie mehr Potenzial sieht

Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel