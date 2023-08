Uber Aktie News: Anleger greifen bei Uber am Dienstagvormittag zu

Uber im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 49,47 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 49,47 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 49,47 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 49,00 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten 110.851 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 49,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,01 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2022 auf bis zu 22,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,61 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 02.05.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 8.823,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.854,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,73 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

2023 dürfte Uber einen Verlust von -0,007 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

