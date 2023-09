Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Mittag

So entwickelt sich Uber

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 47,29 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 10:34 Uhr 0,2 Prozent auf 47,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 112.000 Uber-Aktien umgesetzt.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Am 01.08.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.230,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,303 USD je Uber-Aktie.

