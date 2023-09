Uber Aktie News: Uber am Nachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 47,33 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 47,33 USD zu. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,69 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,50 USD. Zuletzt wechselten 241.337 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 49,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,95 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,52 Prozent.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Am 01.08.2023 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber -1,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.230,00 USD – ein Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8.073,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Uber-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,303 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

