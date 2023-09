Uber Aktie News: Uber am Vormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,5 Prozent auf 47,29 USD.

Die Uber-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 47,29 USD. Bei 47,55 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 46,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 28.046 Uber-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 49,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (22,97 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,43 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 01.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -1,33 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 9.230,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.073,00 USD erwirtschaftet worden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,303 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

