Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 56,70 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 56,70 USD zu. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 56,89 USD. Bei 56,72 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 394.295 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 30.11.2023 auf bis zu 57,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 0,76 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 07.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.292,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.343,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Uber am 07.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 0,375 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

NYSE-Titel Uber-Aktie gefragt: Londons Black Cabs bald über App buchbar

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

NYSE-Titel Uber-Aktie höher: Uber macht Gewinn - Umsatz unter Erwartungen