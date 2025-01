Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uber zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,7 Prozent auf 62,56 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 62,56 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,56 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 62,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 669.447 Uber-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2024 auf bis zu 87,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 54,99 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Uber-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 31.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,11 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 11,19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Uber wird am 05.02.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 1,81 USD je Aktie aus.

