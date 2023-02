Uber Aktie News: Uber gewinnt am Mittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Uber 29,23 EUR

Die Uber-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 29,20 EUR. Bei 29,23 EUR markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,98 EUR. Bisher wurden heute 3.394 Uber-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,42 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.06.2022 (19,18 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 52,21 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 01.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.343,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.845,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2023 terminiert. Uber dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.02.2024 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -5,080 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

