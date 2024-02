Uber Aktie News: Uber am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 66,69 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die Uber-Papiere um 22:15 Uhr 2,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 66,74 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 66,42 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 26.226 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 67,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 1,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,23 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 56,17 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Am 07.11.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.292,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.343,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,384 USD je Aktie aus.

