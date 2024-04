Uber Aktie News: Uber fällt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 75,26 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 75,26 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 74,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,66 USD. Bisher wurden via New York 330.942 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,10 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.04.2023 bei 29,23 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 61,17 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 07.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 9.936,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.607,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2024 1,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

