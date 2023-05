Uber Aktie News: Uber springt am Mittag hoch

Aktien in diesem Artikel Uber 32,00 EUR

Um 11:30 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 7,1 Prozent auf 29,90 EUR. Die Uber-Aktie legte bis auf 30,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.315 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Gewinne von 15,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 55,86 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Uber am 08.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 USD, nach 0,44 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 8.607,00 USD gegenüber 5.778,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Uber am 10.08.2023 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,101 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

