Uber Aktie News: Uber bricht am Dienstagnachmittag nach oben aus

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 6,3 Prozent. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,23 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 35,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.429.824 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 37,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 7,20 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,90 USD ab. Mit Abgaben von 74,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 08.02.2023. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,44 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 8.607,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.778,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 48,96 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,101 USD je Uber-Aktie.

