Uber Aktie News: Uber springt am Dienstagvormittag an

Um 22:15 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 32,82 USD nach oben. Bei 32,98 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,39 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 60.774 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,47 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 19,91 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 64,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 46,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 08.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 USD, nach 0,44 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.607,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.778,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,101 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

