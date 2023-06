Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Uber 36,60 EUR

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 39,31 USD zu. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 39,88 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 698.475 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 23.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (19,90 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Am 02.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Uber hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 8.823,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.854,00 USD erwirtschaftet worden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,009 USD je Uber-Aktie.

