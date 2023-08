Uber Aktie News: Uber am Mittag mit roter Tendenz

Uber im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 41,10 EUR abwärts.

Das Papier von Uber gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:40 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 41,10 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 40,50 EUR. Bei 41,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 9.209 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 15,57 Prozent zulegen. Am 27.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,55 EUR. Abschläge von 45,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 01.08.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9.230,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.854,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,160 USD je Aktie belaufen.

