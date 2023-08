Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 47,24 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 47,24 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,71 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,05 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.200.882 Uber-Aktien.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 49,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,95 USD am 12.10.2022. Mit Abgaben von 51,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren -3,04 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,67 Prozent auf 9.230,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.854,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

