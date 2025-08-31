Uber Aktie News: Uber am Abend mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 92,96 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 92,96 USD ab. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 91,95 USD. Mit einem Wert von 92,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 830.436 Uber-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.07.2025 auf bis zu 97,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 4,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 36,18 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,63 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Aktie aus.

