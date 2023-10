Uber Aktie News: Uber tendiert am Montagvormittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,5 Prozent auf 45,95 USD ab.

Die Uber-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 45,95 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 45,90 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.425 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 49,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,97 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 50,01 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 01.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -1,33 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 9.230,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.073,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 0,356 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

NYSE-Wert Uber-Aktie fester: Neuer Finanzchef gefunden

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Delivery Hero-Aktie springt deutlich an: Delivery Hero wird optimistischer