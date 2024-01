Uber im Blick

Uber Aktie News: Uber am Nachmittag gefragt

03.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 58,74 USD.

Uber 53,50 EUR 0,30 EUR 0,56%

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 58,74 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 58,89 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,61 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 784.787 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.12.2023 bei 63,53 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 7,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 25,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Abschläge von 57,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 07.11.2023 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.292,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.343,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,37 Prozent gesteigert. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,377 USD je Uber-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie NYSE-Titel Uber-Aktie im Plus: BER richtet Abholzone für Uber, Bolt & Co. ein Wachsender Trend im EV-Markt - E-Pickup von Tesla-Konkurrent Rivian kann jetzt auch geleast werden NYSE-Titel Uber-Aktie gefragt: Londons Black Cabs bald über App buchbar

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com