Uber Aktie News: Uber am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Uber zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 63,60 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 63,60 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 64,43 USD. Bei 63,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 692.784 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei 87,00 USD markierte der Titel am 12.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 36,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Am 31.10.2024 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 1,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

