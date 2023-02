Uber Aktie News: Uber verliert am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Uber 31,10 EUR

Die Uber-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 29,98 EUR. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 29,63 EUR ein. Bei 29,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 1.109 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,42 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Mit einem Zuwachs von 19,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,25 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 01.11.2022. Das EPS lag bei -0,61 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.343,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.845,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 08.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.02.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Uber 2022 einen Verlust in Höhe von -5,081 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

