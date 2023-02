Uber Aktie News: Uber fällt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Uber 29,84 EUR

Das Papier von Uber gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 29,84 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 29,84 EUR. Bei 29,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 120 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 37,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 19,99 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,23 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 55,17 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 01.11.2022. Uber vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,61 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 8.343,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.845,00 USD umgesetzt.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.02.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Uber 2022 einen Verlust in Höhe von -5,081 USD je Aktie ausweisen dürften.

