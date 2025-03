Uber Aktie News: Uber gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Uber zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 76,82 USD zu.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 76,82 USD. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,73 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 77,06 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 375.016 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 87,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 11,70 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,99 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11,96 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,50 USD je Aktie aus.

