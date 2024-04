Kursverlauf

Uber Aktie News: Uber legt am Nachmittag zu

03.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 77,62 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 77,62 USD zu. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 77,93 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 76,84 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 331.176 Uber-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 5,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 29,23 USD erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 62,35 Prozent sinken. Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 07.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 9.936,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 8.607,00 USD umsetzen können. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 1,25 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Trotz Apple Car-Absage: Apple will den Automobilmarkt nicht ganz aufgeben Uber zahlt in Australien Millionenstrafe zwecks Konfliktbeilegung

